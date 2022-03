Guten Morgen, Rendsburg! : Trotz Modeberatung der Kollegen: Rendsburger wird wegen Hemd gehänselt

Ein Rendsburger wollte nach Feierabend noch in eine britische Bar, ein sogenanntes „Pub“. Von seinen Kollegen wurde er auf Nachfrage noch für sein Outfit gelobt. In der Kneipe kam jedoch das böse Erwachen.

Rendsburg | Die letzten Arbeitsstunden im Rendsburger Großraumbüro zogen sich wie Kaugummi. Dennoch hatte ein Mann aus der Kanalregion ein Lächeln auf den Lippen. Denn: Er war mit ein paar Freunden in einer Bar verabredet, genauer gesagt in einem Pub. Dort werden britische sowie irische Kaltgetränke in jeglicher Form ausgeschenkt. Doch vor dem Gang in die Kneipe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.