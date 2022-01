Guten Morgen, Rendsburg! : Wie ein Junge seine Mitschüler mit Wucherzinsen abzockte

Jedes Mal, wenn die Klasse zum Schwimmunterricht ins Hallenbad fuhr, konnten einige Mitschüler ihre Sachen nicht im Spind lagern. Sie hatten kein Eurostück dabei. Ein Kind nutzte das schamlos aus.

Rendsburg | Neulich fand ein Mann aus der Kanalregion einen alten Geldbeutel, den er in der Schulzeit genutzt hatte. Darin befand sich auffallend viel Kleingeld. Als er das Geld in der Hand hielt, erinnerte er sich wieder, wie er so viele Münzen ansammeln konnte. Regelmäßig ging es für ihn und seine Klassenkameraden damals zum Schwimmunterricht. Dort hatten vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.