Guten Morgen, Rendsburg! : Corona-Routine: Warum bei einer Rendsburgerin der Wecker zweimal klingelt

Duschen, Zähneputzen, Corona-Test: Seit in einem Büro in der Kanalregion ein täglicher Selbsttest verlangt wird, kommt eine Rendsburgerin jeden Morgen in Zeitnot.

Rendsburg | Es war früh am Morgen, die Vögel zwitscherten. Das Gezwitscher wurde immer intensiver, bis sich auch ein Uhu darunter mischte. Ein Frau aus Rendsburg drehte sich verwirrt in ihrem Bett um, auf der Suche nach dem Tier, das sie kaum vor ihrem Fenster vermutet hätte. Doch die Klänge des Uhus und all seiner singenden Artgenossen ertönten aus ihrem Hand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.