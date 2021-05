Schacht-Audorf : Gutachter: Freier Zugang zum Dörpsee nur ohne Rutsche und Sprungturm

Auf einer Sondersitzung der Politik soll darüber beraten werden, unter welchen Bedingungen der Zaun geöffnet werden kann.

Schacht-Audorf | Der Ärger um den eingezäunten Dörpsee in Schacht-Audorf könnte bald ein Ende haben. Die Gemeinde hat bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen ein 5800 Euro teures Gutachten in Auftrag gegeben, um prüfen zu lassen, welche Pflichten sie hat. Ergebnis: Der Zaun könnte dauerhaft geöffnet bleiben. Voraussetzung: Das Naturbad wird in eine Badestelle...

