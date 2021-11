Grundschule Stapelholm : „Busfahrt ins All“: Schüler gewinnen die „Hörmöwe“ mit selbstgebasteltem Hörspiel

Die Klasse Klasse N3/4 holte den ersten Platz in der Kategorie „Junior“. Die Kinder waren von dem fächerübergreifenden Projekt so begeistert, dass sie noch weitere Hörspiele geschrieben haben.

Stapel | „Die Hörmöwe“ der Hörfunkpreis der Bürgermedien Hamburg und Schleswig-Holstein wurde Ende November zum 22. Mal vergeben. Mit dabei war in diesem Jahr die Klasse N3/4 der Grundschule Stapelholm in Stapel. Die Klasse holte den ersten Platz in der Kategorie „Junior“, verbunden mit einem Preisgeld von 200 Euro. NDR Kultur liefert einen „akustischen Bau...

