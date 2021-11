Kreis Rendsburg-Eckernförde : Riesiger Andrang auf die Corona-Teststationen: „Wahnsinn, was hier abgeht“

Im gesamten Kreisgebiet ist der Ansturm auf die Corona-Testzentren groß. Einige planen mit einer zweiten Teststraße, andere mit längeren Öffnungszeiten. Doch ein anderes Problem kommt auf: Test-Kits werden langsam knapp.

Rendsburg-Eckernförde | Freitag, 26. November, 14 Uhr: Ein Mitarbeiter der Corona-Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) öffnet das Tor zum Messegelände in Rendsburg-Süd. An der Straße „Am Exerzierplatz“ stehen schon fast 40 Autos. Die Insassen warten teilweise seit 12.30 Uhr auf den Einlass. Alle wollen sich auf Corona testen lassen. Zum Thema: 3G am Arbeitsplatz:...

