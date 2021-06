Corona-Impfaktion in Rendsburg : Minister Heiner Garg warnt vor Delta-Variante: Zweite Impfung nicht auslassen

Der für das Gesundheitsressort zuständige FDP-Politiker besuchte am Mittwoch die Aktion „Impfen in Stadtteilen“ in Rendsburg-Mastbrook. 130 und 145 Impfdosen täglich werden in der Mehrzweckhalle verabreicht.

Rendsburg | Seit Sonnabend können sich Einwohner von Rendsburg-Mastbrook im Rahmen der landesweiten Aktion „Impfen in Stadtteilen“ in der Mehrzweckhalle gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Mittwoch informierte sich der Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) vor Ort bei Bürgermeisterin Janet Sönnichsen und der Fachdienstleiterin Andrea Loose über die Impfaktion...

