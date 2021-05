Beschluss in Schacht-Audorf : Zaun-Streit beigelegt: Dörpsee bleibt als Badestelle frei zugänglich

Dafür müssen jedoch Sprungturm, Badeinsel, Rutsche und Teile der Steganlage abgebaut werden. Das hat die Gemeindevertretung am Donnerstag einstimmig entschieden.

Schacht-Audorf | Der Dörpsee in Schacht-Audorf soll zukünftig als Badestelle betrieben werden, die ganzjährig frei zugängig sein soll. Diese Entscheidung traf die Gemeindevertretung am Donnerstag in einer Sitzung in der Sporthalle. Enge Absprache mit der DLRG Für die Umwandlung des bisherigen „Naturbades“ zu einer Badestelle müssen jedoch der Sprungturm, die Bad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.