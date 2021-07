Lesungen und mehr : Gelungener Auftakt in den Nortorfer Kultursommer mit Autorin Dagmar Schmidt

Initiator der Auftaktveranstaltung war Martin Grundmann vom Geschäft „Lebenswert“. Für seine Idee fand er schnell weitere Mitstreiter. Noch bis Ende Juli folgen weitere Veranstaltungen.

Nortorf | Gelungene Premiere: Zum ersten Mal fand in der Nortorfer Innenstadt eine Lesung unter freiem Himmel statt. Initiator war Martin Grundmann, der als Veranstaltungsort die Freifläche vor seinem Geschäft „Lebenswert“ in der Poststraße nutzte. Als Gast für den Start in einen „Nortorfer Kultursommer“ hatte der Unternehmer die Buchautorin Dagmar Schmidt aus ...

