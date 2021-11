Fußball-Landesliga Mitte : Gelingt dem TuS Jevenstedt beim VfR Neumünster im elften Spiel der erste Sieg?

Sieben Niederlagen und drei Unentschieden – das ist die bisherige Bilanz des TuS Jevenstedt. Beim Tabellenneunten hofft das Schlusslicht auf den ersten „Dreier“. Auch der MTSV Hohenwestedt will beim Gettorfer SC punkten.

Rendsburg | Die Winterpause in der Fußball-Landesliga Mitte naht, und will der MTSV Hohenwestedt einigermaßen sorgenfrei in die Frühjahrsserie starten, sollte das Team von Trainer Udo Kochanski in den verbleibenden zwei Spielen noch den einen oder anderen Punkt sammeln. Nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Tungendorf, dessen Spiel an diesem Woc...

