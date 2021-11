Kampf gegen Corona : Landeseigenes Gebäudemanagement GMSH ist der Geheimtipp unter Impfwilligen

An den Standorten der GMSH haben sich bereits mehr als 1000 Personen gegen Covid-19 immunisieren lassen. Auch in Büdelsdorf.

Büdelsdorf | Das Landesunternehmen „Gebäudemanagement Schleswig-Holstein“, kurz: GMSH, bietet in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) kostenlose „Open-House-Impfungen“ gegen das Coronavirus an. An sechs unterschiedlichen GMSH-Standorten wurden bisher ohne Anmeldung oder Termin mehr als 1000 Menschen gegen Covid-19 geimpft. W...

