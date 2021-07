Gehbehinderter Rendsburger : Nach Fahrstuhlausfall: Wohnungsgesellschaft stellt Kai Steinberg ein Hotelzimmer

Nachdem der Mann zwei Nächte im Auto schlafen musste, wurde der Vermieter aktiv. Das Hotelangebot nahm der 54-Jährige dann aber doch nicht an: Ein Nachbar hatte ihm bereits eine Schlafcouch aufgebaut.

Rendsburg | Drei Nächte lang wusste Kai Steinberg nicht, wo er schlafen sollte. In seinem Wohnhaus in der Ernst-Barlach-Straße war am Sonntag der Fahrstuhl ausgefallen. Der gehbehinderte 54-Jährige kam deshalb nicht mehr in seine Wohnung. In der ersten Nacht ließ eine Nachbarin aus dem Erdgeschoss ihn auf der Couch schlafen, die folgenden beiden Nächte verbrachte...

