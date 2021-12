Messegelände Rendsburg-Süd : Auftakt zum großen „Booster-Marathon“: Corona-Drittimpfungen im Minutentakt

Wo sonst die Norla stattfindet, steht bis Sonntag der Kampf gegen Corona im Fokus: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde treibt die Impfkampagne im mittleren Schleswig-Holstein voran und stellt 10.560 Dosen Biontech bereit.

Rendsburg | Impfungen im Minutentakt: Am Nikolaustag, 6. Dezember, um 10 Uhr beginnt der große Rendsburger „Booster-Marathon“. Auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd sollen bis Sonntag, 12. Dezember, insgesamt 10.560 Corona-Drittimpfungen verabreicht werden. Am Sonntag waren alle Plätze vergeben – auf der Homepage des Kreises Rendsburg-Eckernförde werden allerding...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.