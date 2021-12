Geflügelpest nachgewiesen : Neue Regeln für Tierhalter: Stallpflicht für Geflügel im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Geflügelpest wurde bei mehreren tot aufgefundenen Wildvögeln nachgewiesen – und das an verschiedenen Orten im Kreisgebiet. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, muss mit hohen Strafen rechnen.

Rendsburg | Die Geflügelpest hat den Kreis Rendsburg-Eckernförde erreicht. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurden mehrere tot aufgefundene Wildvögel positiv auf Geflügelpest getestet – und das an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet. Weiterlesen: Vogelgrippe: Das Geflügel im Kreis Steinburg muss ab sofort wieder in den Stall Um die Verbreit...

