Nach Fällen in Steinburg : Zum Schutz vor Geflügelpest: Überwachungszone in Rendsburg-Eckernförde eingerichtet

Betroffen sind Gemeinden rund um Hanerau-Hademarschen. Dort dürfen Geflügelhalter ihre Tiere nicht mehr aus dem Stall lassen. Auch Fleisch und Eier dürfen sie vorerst nicht mehr verkaufen.

Hanera-Hademarschen | Ein Geflügelpest-Ausbruch im Kreis Steinburg hat jetzt auch Auswirkungen auf Tierhalter in Rendsburg-Eckernförde. Im südlichen Nachbarkreis wurde das ansteckende Virus, auch Vogelgrippe genannt, am Donnerstag, 24. März, in einer Geflügelhaltung nachgewiesen. Um die Gemeinden rund um Hanerau-Hademarschen wurde von der Veterinäraufsicht des Kreises e...

