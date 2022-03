Gastronomie in Rendsburg : In der „Hauptwache“: Claas N. Mäder eröffnet im Juli 2022 das Restaurant „Drei“

Der Eigentümer des Hotels „Onno“ will 100 Sitzplätze im Innenbereich schaffen sowie 60 Terrassenplätze mit Blick auf den Paradeplatz. Auf der Speisekarte sollen viele skandinavische Gerichte stehen.

Rendsburg | Rendsburg bekommt ein neues Restaurant: In der historischen „Hauptwache“ am Paradeplatz öffnet im Juli 2022 das Restaurant „Drei“. Pächter ist Claas N. Mäder. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde bekannt, dass er in dem Gebäude ein Restaurant eröffnen will. Jetzt stellt der Eigentümer des Hotels „Onno“ (Königstraße) sein Konzept vor. Weiter...

