Alv Gundlach aus Rendsburg : Gastronom klagt über Luca-App: Anwendung erfasst Kontakte, die es nie gab

Die Anwendung soll eine leichte Nachverfolgung der Kontakte sicherstellen. Doch in der Strandbar sorgt sie für Probleme.

Rendsburg | Von 16.30 Uhr bis zum nächsten morgen um 10.09 Uhr soll ein Gast bei Alv Gundlach in der Strandbar in Rendsburg gewesen sein. Und das, obwohl nur der Außenbereich geöffnet ist. Hat der Besucher die Nacht in der Bar am Obereiderhafen durchgefeiert? Nein. Es ist nur ein Irrtum der Technik. Tatsächlich ist der Gast schon am Nachmittag des Vortages wieder...

