Unter dem NOK in Rendsburg : So häufig sind die Rolltreppen und Fahrstühle im Fußgängertunnel außer Betrieb

Ungeplanten Störungen, geplante Wartungen: Der Fußgängertunnel ist immer für Überraschungen gut. Eine Auswertung der Kanalverwaltung zeigt, wie oft die Anlagen am und unter dem NOK nicht zur Verfügung stehen.

Rendsburg | Plötzlich ging nichts mehr: Am Nordende des Fußgängertunnels stand am Dienstagmorgen, 8. Februar, eine der beiden Rolltreppen still. Zwischen 8.01 und 10.11 Uhr waren Fußgänger und Radfahrer zum Treppe steigen verdammt. Es sei denn, sie wichen auf den Fahrstuhl aus. Auch interessant: Rolltreppen: Radarsensor reagiert auf Tunnelnutzer Diese Störu...

