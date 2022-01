Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : TSV Vineta Audorf nur auf Tabellenplatz 7: Das sind die beiden Hauptgründe

Die Elf von Trainer Norman Bock feierte fünf Siege, kassierte aber auch fünf Niederlagen und schloss die erste Saisonhälfte mit einem Remis ab. Für die Rückrunde verpflichteten die Vineten einen Landesligaspieler.

Audorf | Zehn Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz: Der TSV Vineta Audorf überwintert in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost auf Tabellenplatz 7. Oder wie es Trainer Norman Bock scherzhaft ausdrückt: „Gefühlt gibt es oben in der Tabelle und unten in der Tabelle – und es gibt Audorf.“ Auch interessant: D...

