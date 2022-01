Fussball-Verbandsliga West : Platz 7 nach erster Saisonhälfte: Grün-Weiß Todenbüttel auf dem Weg zum Klassenerhalt

Alles im grünen Bereich ist derzeit beim Team von Trainer Adrian Königsmann, der nicht nur ein weiteres Jahr bleibt, sondern auch drei Zugänge vermelden konnte.

Todenbüttel | Ab Platz sieben beginnt in der Fußball-Verbandsliga West der Abstiegskampf. Und genau auf dieser Position überwintert der SV Grün-Weiß Todenbüttel. Und mit diesem Rang kann sich sich Trainer Adrian Königsmann anfreunden: „Platz sieben kann es am Saisonende auch bitte gerne bleiben.“ Auch interessant: Steigendes Corona-Risiko: TuS Nortorf will spiel...

