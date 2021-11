Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : 2:2 – TSV Vineta Audorf kassiert gegen Slesvig IF Ausgleich in der Nachspielzeit

Damit büßte die Elf von Trainer Norman Bock wie schon gegen den SV Wasbek und MTV Dänischenhagen erneut Punkte in der Overtime ein. In der West-Verbandsliga triumphierte Grün-Weiß Todenbüttel mit 2:0 beim Heider SV II.

Rendsburg | Mit dem 2:2 gegen den Titelaspiranten Slesvig IF konnte sich der TSV Vineta Audorf nicht anfreunden. Das erste Remis im elften Saisonspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost fiel wegen des Gegentreffers in der Nachspielzeit in die Rubrik „extrem unglücklich“. Das Heimspiel des TuS Bargstedt gegen Schlusslicht SG Felde/Stampe fiel aus. Weiterlesen: N...

