Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Topspiel und Tabellenführung verloren: Aufstieg rückt für TuS Nortorf in weite Ferne

Im Gipfeltreffen musste sich die Elf von Trainer Fabian Doege bei Slesvig IF geschlagen geben. Zudem wurde bekannt, dass zwei Leistungsträger die Mittelholsteiner zum Saisonende in Richtung eines Oberligisten verlassen.

Schleswig | Einen herben Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft und den damit verbundenen Landesliga-Aufstieg musste der TuS Nortorf in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost hinnehmen. Die Mittelholsteiner verloren vor 200 Zuschauern nicht nur mit 0:2 bei Slesvig IF, sondern mussten auch die Tabellenführung an den jubelnden Kontrahenten abgeben. Weiterlesen: Rüc...

