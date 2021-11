Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Heimspiel gegen TSV Altenholz II: TuS Nortorf will im Spitzenspiel voll auf Sieg spielen

Ähnlich spannend dürfte das Derby zwischen dem TSV Vineta Audorf und dem TuS Bargstedt sein. Als Außenseiter läuft Schlusslicht FC Fockbek beim Tabellenvierten MTV Dänischenhagen auf.

Rendsburg | Schaltet sich der TuS Nortorf wieder in den Titelkampf der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost ein? Diese Frage beantwortet sich am Sonnabend ab 14 Uhr gegen den TSV Altenholz II. Gewinnen die Mittelholsteiner, gehen sie am Tabellenzweiten vorbei. Weiterlesen: Siebte Niederlage in Folge für den FC Fockbek – TuS Bargstedt im Torrausch Schützenhilfe kön...

