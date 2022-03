Fussball-Verbandsliga West : SV Grün-Weiß Todenbüttel kehrt nach 113 Tagen Winterpause in Punktspielmodus zurück

Die Ergebnisse in Testspielen konnten sich sehen lassen. Jetzt hofft das Team von Trainer Adrian Königsmann bei der SpVgg Holstein-West 19 auch auf einen erfolgreichen Jahres-Punktspielstart.

Todenbüttel | Die Winterpause war lang, genau 113 Tage bestritten die Fußballer des SV Grün-Weiß Todenbüttel kein Pflichtspiel mehr. Am Sonntag (13. März, 14 Uhr) steht der Jahresstart bei der SpVgg Holstein-West 19 in Neuenkirchen an. Weiterlesen: Platz 7 nach erster Saisonhälfte: Grün-Weiß Todenbüttel auf dem Weg zum Klassenerhalt Die Partie ist in die Rubr...

