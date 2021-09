Fußball-Verbandsliga : Ziel ist Sieg Nummer 4: TuS Nortorf will sich in Schinkel keine Blöße geben

Für den FC Fockbek geht es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der Tabellenneunte gastiert beim punktlosen Schlusslicht SV Wasbek und peilt den zweiten Saisonsieg an.

Rendsburg | Nach drei Niederlagen in Folge hofft der FC Fockbek in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost auf eine Trendwende. Das Team von Co-Trainer Max Tyroke gastierte beim punktlosen Schlusslicht SV Wasbek. Während der TuS Bargstedt und TuS Nortorf in der Fremde ran müssen, genießt in der West-Staffel der SV Grün-Weiß Todenbüttel gegen den VfR Horst Heimrecht...

