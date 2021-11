Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : Siebte Niederlage in Folge für den FC Fockbek – TuS Bargstedt im Torrausch

Der TSV Altenholz II entführte auf dem Fockbeker Kunstrasen mit 3:1 alle drei Punkte. Gut drauf zeigte sich der TuS aus Bargstedt beim 7:0 gegen den 1. FC Schinkel. Der TuS Nortorf beendete indes seine Sieglosserie.

Rendsburg | Der TuS Nortorf ist in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge gewann das Team von Trainer Fabian Doege mit 3:1 bei Schleswig 06. Einen Kantersieg feierte der TuS Bargstedt. Gegen den 1. FC Schinkel hieß es auf eigenem Platz 7:0. Weiterlesen: Brisantes Duell in Bargstedt: TuS ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.