Fußball-Verbandsliga : Derbyzeit: FC Fockbek empfängt TuS Bargstedt – TuS Nortorf den TSV Vineta Audorf

Bargstedt und Nortorf gehen favorisiert in die Nachbarschaftsduelle. In der West-Staffel hofft der SV Grün-Weiß Todenbüttel, seine drei Spiele umfassende Negativserie beim noch unbesiegten TSV Heiligenstedten zu beenden.

Rendsburg | Derbyzeit in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Der TuS Nortorf hat am Sonnabend den TSV Vineta Audorf zu Gast. Einen Tag später fährt der TuS Bargstedt zum FC Fockbek. In der West-Staffel muss der SV Grün-Weiß Todenbüttel beim TSV Heiligenstedten antreten. Weiterlesen: 3:2 im Kellerduell beim SV Wasbek – FC Fockbek setzt sich von Abstiegsplätze...

