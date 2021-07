Fußball-Turnier : 25. Auflage des Raiba-Cups: Sechs Teams kämpfen in Todenbüttel um den Titel

Das Turnier wird von der Raiffeisenbank ausgerichtet. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Todenbüttel | Auch in Todenbüttel kann der Ball endlich wieder rollen. Am Freitag, 30. Juli, wird der Raiba-Cup auf dem Sportgelände des SV Grün-Weiß Todenbüttel ausgetragen. Am Start sind wie gewohnt sechs Teams: die grün-weißen Gastgeber, Merkur Hademarschen, TSV Lütjenwestedt, SV Reher/Puls, FC Borussia Osterstedt und die „Raiba-Allstars“. Die Zuschauer können s...

