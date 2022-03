Fußball-Landesliga Schleswig : Darum darf sich der TSV Kropp nach dem 1:1 im Derby beim TuS Rotenhof als Gewinner fühlen

Die Führung von Kropps Bjarne Kuhn gleicht Rotenhofs Felix Knuth per Elfmeter aus. Unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis, das die Gäste in der Endphase vor allem einem Spieler zu verdanken haben.

Rendsburg | Auch wenn das Derby in der Fußball-Landesliga Schleswig zwischen dem TuS Rotenhof und dem TSV Kropp keinen Sieger hervorgebracht hatte, so fühlte sich Gäste-Trainer Dennis Usadel am späten Samstagnachmittag nach dem 1:1 (0:0) vor rund 300 Zuschauern auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee doch als „heimlicher Gewinner“. Weiterlesen: Gelingt Tu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.