Fussball-Test auf Kunstrasen : 1:5 beim Oberligisten: TuS Jevenstedt verkauft sich beim PSV Neumünster teuer

Zwei späte Tore in den Schlussminuten täuschen über den guten Auftritt des Landesliga-Schlusslichts von der Jevenau hinweg. Otto Schmidt gelang sogar die Führung für den Außenseiter.

Neumünster | Der TuS Jevenstedt ist erwartungsgemäß mit einer Niederlage in die Vorbereitungsphase zur zweiten Saisonhälfte der Fußball-Landesliga Mitte gestartet. Die Elf von Trainer Patrick Nöhren unterlag auf Kunstrasen des Städischen Stadions in Neumünster dem heimischen Oberligisten PSV mit 1:5 (1:2). Weiterlesen: So wollen Trainer Patrick Nöhren und der T...

