Fußball : Schiedsrichter Helmut Sell hört nach 40 Jahren auf

Nach 40 Jahren ist Schluss: Mit Helmut Sell beendet der dienstälteste Fußball-Schiedsrichter im Kreis seine Karriere.

Büdelsdorf | Helmut Sell hat in den vergangenen Wochen schwer mit sich gerungen, noch und nöcher das Für und Wider abgewägt. Und auch wenn sein „Herz blutet“, ihm in Zukunft „sicherlich etwas fehlt“ und er „die Entscheidung vielleicht noch einmal bereuen“ wird, so ist der 77-jährige Büdelsdorfer doch mit sich im Reinen. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Man ist j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.