Fußball-Landesliga Mitte : MTSV Hohenwestedt kämpft gegen Abstieg – aber jetzt kommt ein Lieblingsgegner

Am vergangenen Spieltag rutschte das Team von Trainer Udo Kochanski auf einen Abstiegsplatz. Jetzt helfen nur noch Siege. Am Samstag (9. April) will der MTSV im Heimspiel gegen den Gettorfer SC den Anfang machen.

Hohenwestedt | Obwohl der MTSV Hohenwestedt am vergangenen Spieltag in der Fußball-Landesliga Mitte gar nicht im Einsatz war – das Derby beim Osterrönfelder TSV wurde abgesagt – zählte das Team von Trainer Udo Kochanski zu den großen Verlierern. Weiterlesen: Corona-Alarm beim Osterrönfelder TSV – Derby gegen MTSV Hohenwestedt abgesagt Denn durch den Sieg des S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.