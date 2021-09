Fußball-Landesliga Schleswig : 3:0 bei IF Stjernen Flensborg: Büdelsdorfer TSV feiert Saisonsieg Nummer 1

Abdoulaye Dampha, Jonas Meyert und Louis Reinicke sorgen mit ihren Toren für Partystimmung in blau-weiß. Mit dem ersten Dreier zog der BTSV mit dem „Sternen“ aus Flensburg nach Punkten gleich.

Flensburg | Der Büdelsdorfer TSV musste am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga Schleswig unbedingt liefern, um die Lage am Tabellenende nicht frühzeitig kritisch werden zu lassen. Die Mannschaft von Trainer Frank Weschke lieferte und ist nach einem überzeugenden 3:0 (2:0)-Sieg bei IF Stjernen Flensborg sportlich in der Liga angekommen. Weiterlesen: Büdels...

