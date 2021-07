Fussball-Testspiele : 7:1 beim TSV Altenholz II – Büdelsdorfer TSV kommt stark aus Corona-Zwangspause

Beim Fußball-Landesligisten aus dem Eiderstadion überzeugten gleich drei Neuzugänge. Während der TSV Kropp mit 1:5 gegen den TSV Klausdorf verlor, spielte der Osterrönfelder TSV 1:1 gegen den Verbandsligisten Slesvig IF.

Rendsburg | In zwei Wochen geht es bereits rund in der Hauptrunde des Fußball-Kreispokals, in fünf Wochen wird wieder um Punkte in den jeweiligen Klassen gekämpft. Höchste Zeit also, in den Testspielmodus zu schalten, um eine willkommene Abwechslung zu den anstrengenden Trainingseinheiten zu schaffen. Die Landesligisten testeten ihre Form. TSV Altenholz II – B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.