Fußball-Landesliga Schleswig : 1:0 gegen IF Stjernen Flensborg: TuS Rotenhof siegt verdient, aber glanzlos

Zum Matchwinner avancierte Niklas Knutzen, der zwei Minuten nach seiner Einwechslung das Goldene Tor erzielte. Der Büdelsdorfer TSV feiert das zweite 3:0 in Folge – dieses Mal gegen die SG Geest 05.

Rendsburg | Es war nicht der ganz große Sprung aus dem Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Schleswig, doch der Büdelsdorfer TSV steht nach einem 3:0-Heimerfolg über die SG Geest 05 erstmals über dem Strich und hat jetzt den Anschluss an das punktgleiche, breitgefächerte Mittelfeld hergestellt. Weiterlesen: TuS Rotenhof will gegen IF Stjernen Flensborg den Sp...

