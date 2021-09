Fußball-Landesliga Schleswig : TuS Rotenhof will Liga spannend machen – mit Sieg gegen Spitzenreiter Husumer SV

Ebenso vor heimischer Kulisse tritt der Büdelsdorfer TSV an, der gegen den TSV Rantrum seinen ersten Saisonsieg feiern möchte. Der TSV Kropp fährt indes mit einem Fanbus zum BSC Brunsbüttel.

Rendsburg | Nach vier Siegen und 18:4 Toren aalt sich die Husumer SV an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Schleswig. Fünf Punkte dahinter steht der TuS Rotenhof, der am Sonnabend den Rückstand im direkten Duell verkürzen will. Weiterlesen: 3:0 beim TSV Friedrichsberg-Busdorf: TuS Rotenhof beendet Mini-Krise Während der TSV Kropp zum BSC Brunsbüttel ...

