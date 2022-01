Fussball-Landesliga Schleswig : TSV Kropp ist Tabellenneunter: Trainer Dennis Usadel zufrieden mit seinen jungen Wilden

Das Durchschnittsalter seiner Spieler ist knapp über 20 Jahre. Eine gewisse Unerfahrenheit gesteht der 42-jährige Coach seinem Team zu. Im Interview blickt er zuversichtlich auf die zweite Saisonhälfte.

Kropp | Der TSV Kropp überwintert auf Rang 9 in der Fußball-Landesliga Schleswig. Trainer Dennis Usadel, der im zweiten Jahr das Kommando am Stadion an der Norderstraße hat, blickt im Interview zurück auf eine erste Saisonhälfte, in der seine junge Mannschaft auch Lehrgeld zahlen musste. Dennoch blickt der 42-Jährige positiv in die nahe Zukunft. Weiterlese...

