Fußball-Landesliga Mitte : Osterrönfelder TSV will daheim ungeschlagen bleiben – TuS Jevenstedt gastiert in Gettorf

Nach sieben Punkten aus drei Partien am heimischen Bahndamm will der OTSV den Heikendorfer SV bezwingen. Der MTSV Hohenwestedt könnte mit einem Sieg beim SV Tungendorf die Abstiegssorgen der Neumünsteraner vergrößern.

Rendsburg | Zwei Wochen ist es her, dass der Osterrönfelder TSV in der Fußball-Landesliga Mitte nach einem 0:2 beim SC Comet Kiel vom Platz schlich. Nach einem spielfreien Wochenende können die Mannen um Trainer Maik Gabriel die Scharte auswetzen. Auch interessant: 2:0 beim TSV Stein: Osterrönfelder TSV stürzt erneut einen Tabellenführer An den Bahndamm rei...

