Fußball-Landesliga Mitte : Sechs Tore, zwei Rote Karten: MTSV Hohenwestedt feiert 5:1-Derbysieg beim TuS Jevenstedt

Hoch her ging es in der 70. Minute, als Hohenwestedts Momme Boje Jevenstedts Jan-Mattes Szalies auf Höhe des Anstoßkreises umgrätschte. TuS-Trainer Patrick Nöhren und Obmann Oliver Maaßen sahen wegen Reklamierens Rot.

Jevenstedt | Was für ein Derby: Der MTSV Hohenwestedt bejubelte mit dem 5:1-Auswärtserfolg beim TuS Jevenstedt seinen ersten Saisonsieg und klettert auf Rang 9. Während sich der MTSV in Feierlaune brachte, hatte der TuS nebst Niederlage auch an den Roten Karten gegen Trainer Patrick Nöhren und Fußballobmann Oliver Maaßen zu knabbern. Weiterlesen: TuS Jevenstedt...

