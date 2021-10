Fußball-Landesliga Mitte : Trainer Patrick Nöhren will mit dem TuS Jevenstedt endlich ersten Saisonsieg bejubeln

Drei Remis, sechs Niederlagen: So liest sich derzeit die Ausbeute des Tabellenletzten. Ferner steigt zwischen dem MTSV Hohenwestedt und dem TuS Jevenstedt das mit Spannung erwartete Derby.

Rendsburg | Zuletzt kassierten der MTSV Hohenwestedt und der Osterrönfelder TSV jeweils zwei Niederlagen am Stück in der Fußball-Landesliga Mitte. Am Sonnabend wollen beide auf Wilhelmshöh den Negativtrend beenden. Es knistert vor dem „kleinen Derby“, wie es OTSV-Trainer Maik Gabriel nennt. Weiterlesen: 0:2 – Osterrönfelder TSV serviert Heikendorfer SV die Tor...

