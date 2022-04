Fussball-Kreisklasse C : Wurde ein Spieler des FSV Friedrichsholm von einem Trio des FC Nord-Kickers attackiert?

Nach dem Punktspiel soll es auf dem Parkplatz zu einer körperlichen und verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Detlef Lüling, Kreisgerichtsvorsitzender des KFV Rendsburg-Eckernförde, ermittelt.

Rendsburg | Was geschah nach dem Spiel zwischen der Reserve des FSV Friedrichsholm und dem mit 11:0 siegreichen FC Nord-Kickers in der Fußball-Kreisklasse C? Ein FSV-Spieler soll auf dem Parkplatz von drei Akteuren des erst im vergangenen Jahr gegründeten Büdelsdorfer Vereins angegriffen worden sein. Nach der Partie ist ein Spieler von uns auf dem Parkplatz att...

