Fußball-Landesliga Mitte : Jan-Mattes Szalies wechselt zur Saison 2022/23 vom TuS Jevenstedt zum Osterrönfelder TSV

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler trug bereits in seiner Jugend das Trikot des Osterrönfelder TSV. In dieser Saison kam Szalies bislang auf acht Einsätze, blieb dabei aber ohne Torerfolg.

Osterrönfeld | Der Osterrönfelder TSV kann den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Landesliga Mitte vermelden. Vom (noch) Ligakonkurrenten TuS Jevenstedt wechselt Jan-Mattes Szalies an den Bahndamm.

