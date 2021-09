Borussia 93 Rendsburg : Stargast: E-Jugend-Fußballer bringen Ministerpräsident Daniel Günther ins Schwitzen

Der Sportverein hatte Geld aus einem Fördertopf des Landes erhalten – und lud daraufhin den Regierungschef zu einem Trainingsspiel ein. Schon bevor es mit dem Ball zur Sache ging, zeigte Günther, wie sportlich er ist.

Rendsburg | Die E-Jugend-Spieler von Borussia 93 Rendsburg waren am Donnerstagnachmittag deutlich aufgeregter vor dem Training als sonst. „Ich war so nervös, dass ich sogar vergessen hab, meine Hausaufgaben zu machen“, sagte Ben. Hyusein und und Ali hatten bereits vor dem offiziellen Trainingsstart Fußball gespielt, um beim Training in Topform zu sein. Der Grund,...

