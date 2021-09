Sporttermine am Wochenende : Fußball-Derbys in Nortorf, Jevenstedt und Fockbek

Wohin am Wochenende? Ein prallgefülltes Sportprogramm in und um Rendsburg erwartet die Interessierten. Besonders Fußballfans dürften auf ihre Kosten kommen, gibt es in den höheren Ligen doch gleich Derbys.

Rendsburg | Basketball 1. Basketball-Regionalliga: Samstag, 19.30 Uhr: SC Rasta Vechta II – BBC Rendsburg Twisters. Fußball Landesliga Schleswig: Samstag, 14 Uhr: TSV Kropp – MTV Tellingstedt, IF Stjernen Flensborg – Büdelsdorfer TSV. Sonntag, 14 Uhr: TSV Rantrum – TuS Rotenhof. Landesliga Mitte: Samstag, 15.30 Uhr: Osterrönfelder TSV – Gettorfer SC. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.