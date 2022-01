3G-Regel führt zu Ärger : Frust über Corona-Regeln: Bürger beschimpfen Mitarbeiter im Rendsburger Rathaus

Im Rathaus gilt 3G, außerdem geht ohne Termin nichts. Einige Bürger lassen ihrem Frust über die Corona-Zugangsbeschränkungen freien Lauf. In Einzelfällen musste bereits der Sicherheitsdienst eingreifen.

Rendsburg | Renate Heidenreich hat auf den ersten Blick keinen besonders gefährlichen Job. Sie arbeitet am Empfang des Rendsburger Rathauses, der sogenannten Servicezentrale. Corona hat aber auch hier das Verhalten der Menschen verändert. Ohne den Sicherheitsdienst, der wenige Meter von Renate Heidenreich seinen Posten bezogen hat, würde sich die Frau im Foyer mitunter ausgeliefert fühlen. Denn mit der Inzidenz stieg auch die Zahl der aggressiv oder provozierend auftretenden Rathausbesucher, berichtet sie. Viele haben kein Verständnis für die coronabedingten Zugangsbeschränkungen und lassen ihren Frust an den Mitarbeitern am Empfang aus, bestätigt Janina Müller von der Stabsstelle Bürgermeisterin. Weiterlesen: Corona-Welle in Rendsburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1866,4 Es gilt 3G. Jeder Besucher muss entweder geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Sonst wird er nicht ins Rathaus gelassen. Außerdem geht nichts ohne Termin. Um Mindestabstände einzuhalten, wird erfasst, wie viele Besucher sich im Verwaltungsgebäude aufhalten, so Renate Heidenreich. Viele sind coronamüde. Probleme haben sie und ihre Kollegen häufig mit Bürgern, die nicht akzeptieren wollen, dass sie ohne Impf-, Test-, oder Genesenen-Nachweis vor der Tür bleiben müssen. „Die beleidigen einen, man wird beschimpft“, berichtet sie. Sie hätten ein Recht darauf, auch ohne 3G-Nachweis empfangen zu werden, argumentieren einige. Andere behaupten, die Zutrittsbeschränkung würde das Grundgesetz aushebeln. „Viele sind coronamüde“, interpretiert Müller das Verhalten. Immer mehr Bürger hätten keine Lust, die Corona-Regeln zu befolgen. Weiterlesen: Corona-Proteste: „Montagsspaziergänger“ treffen am Paradeplatz auf Gegendemonstranten Ein weiteres Problem sind nach ihren Angaben Bürger, die nur einen Einzeltermin buchen, dann aber mit mehreren anderen Personen zum Verwaltungssitz kommen und nebenbei auch noch Passangelegenheiten für ihre Familienmitglieder geregelt haben wollen. Einige wollen nicht akzeptieren, dass man derzeit nur mit Termin empfangen wird. Janina Müller findet es grundsätzlich nachvollziehbar, wenn Bürger sauer sind, dass sie nicht hereingelassen werden – vor allem wenn sie eine längere Anfahrt beispielsweise mit Bus oder Bahn haben. Doch sobald Mitarbeiter beleidigt und bedroht werden, sei eine Grenze überschritten, stellt Müller klar. Mitarbeiter haben Deeskalations-Training durchlaufen Die Mitarbeiter am Empfang haben alle ein Deeskalations-Training durchlaufen und sind somit vorbereitet auf Pöbler. Sollten weitere Schulungen nötig sein, um den Auseinandersetzungen noch besser gewachsen zu sein, würden auch diese angeboten, betont Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. In manchen Fällen musste auch schon der Sicherheitsdienst eingreifen und Bürger aus dem Rathaus werfen. Am Kreishaus flog ein Bürger mit falschem Impfzertifikat auf Und wie sieht es – 600 Meter Luftlinie weiter – im Kreishaus aus? Auch hier gibt es einige Bürger, die die 3G-Regel nicht akzeptieren wollen, berichtet Christina Mönke, Fachdienstleiterin Personal, Organisation und allgemeine Dienste. Allerdings seien dies absolute Ausnahmen, betont sie. Wenn doch einmal jemand Ärger macht, stehe sowohl ein externer als auch ein interner Sicherheitsdienst bereit. Zeigt sich jemand besonders uneinsichtig, wird nicht gezögert, die einen Steinwurf entfernt stationierte Polizei zu rufen. So geschehen, als ein Bürger versuchte, mit einem gefälschten Impfzertifikat ins Kreishaus zu gelangen. Christina Mönke stellt klar: Die meisten Bürger haben Verständnis dafür, dass in Zeiten der Pandemie die 3G-Regel kontrolliert wird und vieles nur nach Terminvereinbarung geht. So sieht es bei der Imland-Klinik aus Auch in der Imland-Klinik gibt es nur wenig Ärger um die Corona-Regeln, so Sprecherin Barbara Ermes. Alle Krankenhaus-Besucher müssen einen aktuellen Test vorzeigen – unabhängig vom Impfstatus. Nur in den ersten Wochen nach Einführung der Zugangsbeschränkungen habe es Diskussionen gegeben, so Ermes. ...

