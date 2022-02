Schwerer Unfall : Frontalzusammenstoß in Büdelsdorf: Hollerstraße komplett gesperrt

Insgesamt drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Auf der Hollerstraße staut sich der Verkehr in beide Richtungen zurück.

Büdesldorf | Auf der Hollerstraße in Büdelsdorf hat sich am Mittwochnachmittag auf Höhe des Edeka-Marktes ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, teilte Polizeisprecher Sönke Petersen. Auch die Büdelsdorfer Feuerwehr war im Einsatz. Nach Angaben von Wehrführer Thomas Krämer kollidierte eine in Richtung Rendsburg fahrende Fahrerin...

