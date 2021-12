Treffpunkt vor Weihnachten : Mit der Motorsäge: Mario Schaffner schnitzt lebensgroße Krippe in Friedrichsholm

Während der Adventszeit konnten die Bürger zum Dorfgemeinschaftshaus pilgern. Zum vierten Advent fand sogar ein Gottesdienst dort statt. Im nächsten Jahr sollen weitere Figuren hinzukommen.

Friedrichsholm | Einen ganz besonderen Traum erfüllte sich der Motorsägenschnitzer Mario Schaffner in diesem Jahr, indem er eine Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren schnitzte und in seinem Heimatort aufstellte. In 20 Arbeitsstunden entstanden Maria und Josef, das Christkind in der Krippe, sowie ein Engel und eine Sternschnuppe. So gibt es in Friedrichsholm seit Anfang...

