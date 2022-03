Fridays for Future in Rendsburg : 100 Teilnehmer gehen für Klimaschutz und Frieden auf die Straße

Alle Altersgruppen waren am Freitag vertreten, als sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt bewegte.

Rendsburg | Etwa 100 Teilnehmer beteiligten sich am Freitag in Rendsburg am globalen Klimastreik. Das Motto lautete „#PeopleNotProfit“. Aufgerufen hatte auf lokaler Ebene die Initiative „Fridays for Future Rendsburg“. Der zehnte Protestzug dieser Art seit Beginn der Bewegung startete um 13.30 Uhr auf dem Schiffbrückenplatz. Toll, wie die jungen Leute sich für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.