Mit Wirkstoff von Astrazeneca : Aktion am Freitag: 150 Corona-Impfungen ohne Termin in Hohenwestedt

Eine Anmeldung ist nicht möglich. Jeder Schleswig-Holsteiner kann teilnehmen. Start ist um 9 Uhr im Sport- und Jugendheim an der Rektor-Wurr-Straße.

Hohenwestedt | Ohne Anmeldung gegen Covid-19 impfen lassen kann man sich am Freitag, 18. Juni, ab 9 Uhr im Sport- und Jugendheim an der Rektor-Wurr-Straße in Hohenwestedt. Zur Verfügung stehen 150 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca. Mobiles Impfteam rückt an „Für das Amt Mittelholstein konnte ein freier Termin der mobilen Impfteams gesichert werden“, bericht...

