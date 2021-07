Neuer Starttermin: 1. Mai 2022 : Bau verzögert sich: Freibad Hohenwestedt wird in diesem Jahr doch nicht eröffnet

Der Regen im Mai verzögerte die Arbeiten. Zudem sorgt Corona für Materialknappheit und Einreiseprobleme von ausländischen Bauarbeitern.

Hohenwestedt | Die Freibadbesucher in Hohenwestedt müssen sich noch ein weiteres Jahr in Geduld üben. Der für den 31. Juli geplante Start des Probebetriebs in der für knapp zehn Millionen Euro renovierten Badeanstalt Ludwigslust ist abgesagt. Das Freibad kann erst am 1. Mai 2022 eröffnet werden. Die Hauptschuldigen für die neuerliche Verschiebung stehen für Bürgerme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.